بايدن : سأجعل أمريكا محترمة في العالم مجدّدًا

أعلن الديمقراطي جو بايدن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، الفوز بسباق الرئاسة الأمريكية بعد حملة مريرة وخمسة أيام ما بين الانتخابات وفرز النتائج في الولايات الخمسين، وتعهد بالعمل على توحيد بلد يعاني إستقطابا شديدا، رغم رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الإعتراف بالهزيمة.

وقال جو بايدن أمام أنصاره في خطاب النصر في مرأب للسيارات في مسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير "لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا".

وأضاف بايدن بعد أن شكر الأمريكيين على "الانتصار" في الانتخابات الأمريكية "أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى للوحدة لا للتقسيم"

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وتعهد الرئيس المنتخب بـ"جعل أمريكا محترمة في العالم مجددا"، وهو شعار شبيه إلى حد ما بالشعار الذي طرحه ترامب في حملته الانتخابية لعام 2016، بأن يجعل أمريكا "أمة عظيمة مجددا"، ثم خاطب أنصار ترامب مباشرة، وقال "والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا".

وتعهد بأن يكون "رئيسا يجمع ولا يقسم"، مضيفا "حان الوقت لمداواة أمريكا"، داعيا الأمريكيين إلى الكف عن معاملة "خصومهم كأعداء".

وأعلن بايدن أنه سيشكل إعتبارا من غد الإثنين، خلية أزمة لمواجهة كوفيد-19.