أفغانستان.. إصابة 30 شخصا في انفجار سيارة مفخخة

أصيب 30 شخصًا على الأقل، بينهم 10 مدنيين، في انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن الانفجار وقع بالقرب من مقر للشرطة في منطقة مايواند، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.

وأصيب مدنيان إثر انفجار لغم على جانب أحد الطرق في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم

الإثنين.وأكدت الشرطة وقوع الانفجار، قائلة إن اللغم كان يستهدف المارة في في منطقة الشرطة رقم 12 بكابول، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الانفجار لا يزال مجهولًا، وفقًا

لوكالة أنباء خامة برس الأفغانية.

وفي غضون ذلك، أعلن مسؤولون أفغان في تصريح لوسائل الإعلام مقتل أحد عناصر

القوات الأمنية في اشتباك مع طالبان في مقاطعة باجمان.وأكد مسؤولو الصحة مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة 34 بينهم أفراد من الشرطة ومدنيون في انفجار سيارة مفخخة الليلة الماضية في منطقة مايواند بإقليم قندهار، ومن بين الجرحى نساء وأطفال.وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل تسعة مسلحين من طالبان في هجمات متبادلة وغارة جوية بإقليم بلخ اليوم الاثنين، في عملية أمنية للجيش الوطني الأفغاني للسيطرة على العديد من معاقل طالبان.