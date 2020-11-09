تسجيل 126 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يشمل 99 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 ألفا و553 حالة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية تجاوز الـ100 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين، بسبب سلسلة من
وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت حالتي وفاة إضافيتين، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 480.
وأفادت بأن العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج بلغ 27 إصابة، 5 إصابات وافدة من روسيا و4 إصابات من الولايات المتحدة وإصابتان من كل من ميانمار والهند وإيطاليا وإصابة واحدة من عدة دول منها تايلاند والفلبين وإندونيسيا وسويسرا وسلوفاكيا وفرنسا وبولندا وأوكرانيا وبريطانيا والمكسيك والسودان.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 57 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و29 شخصا، بزيادة 61 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.
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