33 حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 33 إصابة جديدة بينها حالة منقولة محليا في بلدية تيانجين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86245 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 13 حالة في شنجهاي و6 حالات في شانشي و4 حالات في كل

من قوانغدونغ وسيتشوان وحالتين في منغوليا الداخلية وحالة واحدة في كل من شنشي ولياونينج وجيانجسو، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3603 حالات غادر منها 3240 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81187 شخصا، مشيرة إلى أن 16503 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 564 شخصا الملاحظة الطبية أمس.وتابعت أنه تم أمس تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 804 حالات منها 497 من الخارج.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5374 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 577 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5144 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 524 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.