قبرص تُهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

هنأ الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، واصفًا إياه بـ"صديق قبرص".

كتب أناستاسياديس - في تدوينة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - "أحر التهاني لصديقي العزيز وصديق قبرص الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع أطيب تمنياتي بفترة رئاسية ناجحة.. "أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات

بين بلدينا".

وأدانت جمهورية قبرص بشدة إعلان تركيا إجراء مسوحات زلزالية جديدة غير قانونية داخل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لأراضيها، مؤكدة أنها انتهكت بذلك الحقوق السيادية لقبرص، كما ينص عليه القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.



وأكدت الرئاسة القبرصية في بيان صحفي صادر عن الرئاسة - ونقلته وكالة

أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني، يوم الخميس - أنه "بهذا العمل الاستفزازي البحت، تواصل تركيا انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي وترفض بإصرار الامتثال للنداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإنهاء أعمالها غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية".

وأشار البيان إلى أن عمليات المسح الزلزالي غير القانونية الجديدة تظهر مرة أخرى ازدراء تركيا للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم في الآونة الأخيرة مناقشة القضية بشكل مستفيض على مستوى رؤساء الدول والحكومات، اتخذ فيها المجلس الأوروبي موقفاً واضحاً بشأنها.