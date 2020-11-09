كوريا الجنوبية تسعى لتقوية العلاقات السياسية مع بايدن

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الإثنين، أن حكومته ستتواصل على نحو "متعدد الجوانب" مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من أجل التأكد من عدم وجود "فراغ" في التحالف بين البلدين وفي مراحل إحلال السلام.

وقال مون - أمام الصحفيين خلال لقائه الأسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي - وفق ما

نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: ستتأكد حكومة سول وبشكل خاص من عدم وجود أي فجوات في تقوية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفي إحراز تقدم في عملية إحلال السلام الكوري".وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في خلق "فرصة جديدة وعزم" في العلاقات بين الكوريتين كذلك، وذلك خلال أول بيان شفهي رسمي له حول انتخاب بايدن.وفيما يتعلق بالعلاقات بين سول وبيونج يانج، أضاف مون أنه يتوقع تهيئة ظروف لاكتشاف فرصة جديدة وحل.وأشار إلى أن إدارة الولايات المتحدة الديمقراطية اختبرت بالفعل التعاون الوثيق مع جهود حكومة كوريا الجنوبية الليبرالية من أجل نزع السلاح النووي وصنع نظام سلام.وقال إن سول ستسعى لـ"تعاون اقتصادي أكبر"، مع إدارة بايدن القادمة.