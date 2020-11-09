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مصر تكشف عن مشروع لربط شبكة سككها الحديد بالسودان وليبيا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

قطار مصري - أرشيفية

كشفت مصر عن مشاريعها المتعلقة بإنشاء سبكة سكك حديد تربطها بالسودان وليبيا .

وأعلن وزير النقل المصري كامل الوزير أنّ بلاده تعتزم بناء خطوط سكك حديد تربط البلاد بالسودان جنوباً وبليبيا غرباً.

ويندرج الإعلان في إطار جهود الحكومة المصريّة لتحديث قطاع المواصلات في البلاد، ولا سيّما شبكة السكك الحديد التي غالباً ما تشهد حوادث.

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وقال الوزير في مؤتمر صحافي في القاهرة إنّه “تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء والتشغيل ونقل المشروع لملكيّة الدولة”، وفق بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

ويشمل ذلك “إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكي ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان”.

كما يشمل “إنشاء خط مرسى مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا”.

وفي عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سعت السلطات المصرية إلى ربط شبكات سككها الحديد بالدول المجاورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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