تداعيات “كورونا” ترخي بظلالها علی انطلاق منافسات البطولة وموعد قرعة الكأس

يسود الترقب داخل الأوساط الكروية، خاصة في الفرق، بخصوص موعد انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

وينتظر مسٶولو ولاعبو الأندية معرفة تاريخ قص شريط منافسات النسخة المقبلة للبطولة الاحترافية، وكذا موعد قرعة كأس العرش، خصوصا أنهم باشروا التحضيرات استعداداً لاستٸناف البطولة المحلية.

وكشف مصدر جامعي، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه لا شيء حسم بعد بخصوص موعد انطلاق البطولة، مبرزا أن الخطوة رهينة بالحالة الوباٸية في المغرب.

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