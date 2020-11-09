الرئاسة الجزائرية: تبون بصدد إكمال بروتوكول العلاج من كورونا ووضعه الصحي يتحسن

أصدرت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، بلاغا تتحدث فيه عن مستجدات الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون، بعد أيام من نقله لتلقي العلاج في ألمانيا، دون الحديث عن موعد لعودته.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأحد، بأن صحة رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون في تحسن.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية :”التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصّحية لرئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، المتواجد في أحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، يؤكـد الطاقم الطبّي أنّ السيّد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحي في تحسن إيجابي”.

وكان تبون قد نقل تبون وقت سابق إلى ألمانيا لغرض الإستشفاء، لكن السلطات لم تؤكد رسميا حينها سبب ذلك، وما إذا كان حقا مصابا بالوباء.

وقبل نقله لألمانيا، نقل تبون قبل أزيد من أسبوعين إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالجزائر العاصمة، وذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية اكتشاف إصابة عدد من مسؤولي الرئاسة الجزائرية والحكومة بفيروس كورونا.