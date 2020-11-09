النجم الكاميروني ايتو يتعرض لحادثة سير خطيرة

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تعرض النجم السابق للمنتخب الكاميروني وفريق برشلونة الاسباني، صامويل ايتو، لحادثة سيرٌ خطيرة اليوم بالكاميرون.
وكشفت صحيفة ” اونيفيرسال”، نقلا عن وساٸل اعلام كاميرونية، أن المتورط في الحادث هو ايتو، مبرزة في السياق ذاته أن سيارته لحقتها أضرار كبيرة نتيجة قوة الاصطدام.
وشدد المصدر ذاته علی كون الحادثة وقعت بين نكونكصامبا ودوالا، مشيرة الی أن المهاجم السابق للفريق الكتالوني حالته مستقرة.
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