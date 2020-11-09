أطباء يكشفون كيف نجحت الإمارات في مكافحة كورونا

الإثنين 9 نوفمبر 2020

أكد أطباء أن الإجراءات المكثفة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتزام أفراد المجتمع بقواعد التباعد الاجتماعي والتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، نجحت في محاصرة الفيروس، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الفحوص اليومية مقابل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة، مع زيادة يومية في حالات الشفاء، محذرين من أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعني انتهاء الجائحة في الإمارات، والعودة لممارسة الحياة بشكلها قبل ظهور الفيروس، مشددين على أن الفترة المقبلة تعتمد على الوعي والوقاية والالتزام، حيث إن خطر «كوفيد-19» مازال قائماً.



ونجحت دولة الإمارات في محاصرة فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره، وأكد استشاري الأمراض المعدية في مستشفى الرحبة، ومسؤول الإشراف على تشخيص وعلاج ومتابعة حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، الدكتور جهاد صالح، وفقا لـ«الإمارات اليوم» أن معدل انتشار فيروس كورونا في الإمارات تراجع بسبب عوامل عدة، أهمها نظام المسح الوطني، والاستقصاء وعزل المخالطين وفحصهم، ما قلل الإصابات بشكل كبير وأسهم في انحسار تدريجي للفيروس.

وقال: «المريض الذي يعاني أعراض كورونا يعدي من ثلاثة إلى أربعة أشخاص، ويقل العدد جداً إذا لم يكن المريض يعاني أي أعراض، خصوصاً أن السعال والعطس هما السبب الأخطر في نشر العدوى»، مشيراً إلى أن الجهات الصحية في الإمارات تراقب الحالات عن قرب، وهي من تقرر متى يمكن القول إن خطر فيروس كورونا «انتهى».

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وأضاف صالح: «لا يوجد إثبات علمي على ضعف الفيروس عند انتقاله من مريض لآخر، وقد مرت علينا حالات كان الفيروس ضعيفاً وحالات كان شرساً، والأرجح أن الفيروس يتحور وينتج سلالات جديدة، وحسب شراسة السلالة ومناعة الشخص تكون المضاعفات»، لافتاً إلى أن تناقص العدد الكلي للمرضى في المستشفيات يرجع إلى كفاءة المنظومة الصحية الإماراتية والبروتوكولات العلاجية المستخدمة»، مشدداً على أهمية استمرار أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات، في مقدمتها الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

فيما أشارت استشاري الأمراض المعدية بمدينة خليفة الطبية، الدكتورة موزة الحساني، إلى أن النسبة والتناسب بين زيادة أعداد الفحوص، وتراجع أعداد الإصابات الجديدة، تُعد مؤشراً إلى أن الإجراءات الاحترازية في محلها وحققت نتيجة إيجابية، لكن لتأكيد هذا الأمر نحتاج إلى أسبوعين إضافيين خصوصاً أننا قمنا بتخفيف الإجراءات وفتح غالبية مراكز التسوق، وتعديل برنامج التعقيم الوطني، بجانب عودة 50% من الموظفين إلى الدوام المكتبي، وتخفيف القيود على غالبية الأنشطة بشكل عام.

أكدت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، على جاهزية القطاع الصحي الإماراتي، عبر منظومة تعمل على مدار الساعة تضم برنامج التعقيم الوطني، وتوسيع نطاق الفحوص، وبرنامج الفحوص المنزلية لأصحاب الهمم، وبرامج فحص المواطنين وفئات من المقيمين، و24 مركزاً للفحص من المركبة، ومستشفيات ميدانية، ودعم آلاف المتطوعين المتخصصين، مشددة على أن المرحلة المقبلة تعتمد على الوعي والوقاية والالتزام.