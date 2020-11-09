شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. "كورونا" يغلق متحف يهودي جديد بعد 11 يوماً من الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

اضطر المتحف اليهودي الجديد في مدينة فرانكفورت الألمانية للغلق بعد 11 يوما فقط من فتح أبوابه جراء قيود الحكومة للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا عبر ألمانيا وأوروبا.

وقال المسؤولون في المدينة إنه بحلول آخر يوم قبل الغلق كان نحو 4500 شخصا حصلوا على فرصة زيارة المتحف بالفعل وهو نسخة مجددة وموسعة ومعاد تصميمها من متحف سابق على نفس الموقع.

ولكن في إطار قيود جديدة كاسحة في ألمانيا، سوف ينضم أحدث متحف في البلاد إلى منشآت أخرى في الغلق طوال شهر نوفمبر الجاري.

غير أن المتحف اليهودي سوف يبقي على معارضه الإلكترونية باللغة الإنجليزية والتي تشمل تاريخ أسرة آن فرانك والرسام التعبيري لودفيج مايدنر.