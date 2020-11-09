شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في هجوم إرهابي غرب بغداد والان نبدء بالتفاصيل

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم إرهابي في منطقة الرضوانية غربي بغداد. وقالت الخلية ، في بيان اليوم، إن "مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس الاحد بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية". وأضافت أن ذلك "أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم". وكان مصدر أمني عراقي أفاد بأن 11 قتيلا سقطوا جراء هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بمنطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى في هجوم إرهابي غرب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.