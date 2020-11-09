شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جولياني يؤكد استعداده لإثبات فوز بايدن بالولايات الحاسمة بأصوات غير قانوينة والان نبدء بالتفاصيل

قال رودولف ويليام جولياني المعروف بـرودي جولياني ‏الحاكم السابق لمدينة نيويورك أنه سيثبت للأمريكيين فوز بايدن بالولايات الحاسمة بأصوات غير قانونية.

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