شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 45 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 45903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 490 حالة وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8553657 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 126611 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7917373 حالة .

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