شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الحمادي: اللقاحات تعد وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة والان مع التفاصيل

الإثنين 9 نوفمبر 2020

أكد الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أن اللقاحات تعد وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة.



وقال خلال الإحاطة الإعلامية إن الإمارات كانت سباقة على المستوى العالمي في البدء في البحوث والدراسات الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال ضد مرض "كوفيد 19" للحفاظ على حياة الملايين من البشر حول العالم، والمساهمة في تخفيف الكلفة العالية التي تنفقها دول العالم حالياً بهدف توفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين.

وأضاف أن عملية استخدام اللقاح "التطعيم" تتم عن طريق حقن مادة ميكروبية ميتة أو ضعيفة في الجسم من أجل استثارة جهاز المناعة وتحفيزه على إنتاج الأدوات المطلوبة للدفاع عن الجسم، ومن خلال هذه المحاكاة يتذكر الجسم طريقة محاربة المرض في المستقبل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ونوه الحمادي بأن بعض اللقاحات تكسب الجسم مناعة مدى الحياة مثل لقاح الحصبة، ومنها ما يوفر مناعة لمدة عام واحد مثل لقاح الإنفلونزا، وذلك بسبب تغير شكل الفيروس وأساليبه الهجومية ما يستدعي تطوير اللقاح أو تجديده.

وأشار إلى أن الغاية الأسمى للقاحات تتمثل في كتابة نهاية المرض حيث نجح الإنسان في القضاء التام على مرض الجدري باستخدام اللقاح، كما نجحت اللقاحات في القضاء النسبي على شلل الأطفال وبات العالم على وشك التخلص من هذا المرض.

وقال الحمادي إن التقدم العلمي أسهم في الانتقال من مجال تطوير لقاحات الأمراض المعدية إلى مجال تطوير اللقاحات ضد الأمراض المزمنة مثل لقاح فيروس التهاب الكبد الوبائي الذي يملك القدرة على حماية الإنسان من تليف الكبد والسرطان، وكذلك اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري الذي يحمي المرأة من سرطان عنق الرحم.

وعن فوائدها ودورها في مواجهة الأمراض المعدية، عدّدَ الحمادي 3 منافع تقدمها اللقاحات للإنسان والتي تأتي في مقدمتها حمايته من الإصابة، أو منع ظهور أعراض المرض عند الإصابة به.

وعلاوة على ذلك تستطيع اللقاحات تقليل المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض، فضلاً عن تقليل فرصة انتقال المايكروب من المصاب إلى غير المصاب.

وأجاب عن مجموعة من الاستفسارات خلال الإحاطة، حيث كشف أن زيادة نسبة الإصابات بين المواطنين إلى 30% خلال الفترة الماضية، ترجع في المقام الأول إلى الزيارات الاجتماعية وتهاون البعض في الإجراءات الوقائية.

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وأكد الحمادي أن الجهات المختصة تقوم يومياً برصد كافة المتغيرات المتعلقة بأعداد الحالات والإصابات الخاصة بمختلف الجنسيات في الإمارات، مشدداً على أنه قد تم الإعلان عن الزيادة في أعداد الإصابة بين المواطنين بعد أن تم رصد هذا المؤشر المقلق، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح الحمادي أن البعض يربط بين فتح الأسواق والمطاعم والمراكز التجارية في مقابل التشديد على التجمعات المنزلية.

ولفت إلى أن التجمعات التي تقام في الأماكن العامة تتم تحت متابعة الجهات المختصة وبمراعاة كافة التعليمات والإجراءات الوقائية مثل تطبيق التباعد الجسدي وكشف الحرارة والتعقيم، على عكس التجمعات المنزلية التي لا يمكن مراقبتها.

وفيما يتعلق بمدى موثوقية فحص الدم بالليزر لتشخيص فيروس كورونا المستجد، أجاب الحمادي بأن هذا النوع من الاختبارات والفحوصات يساعد في التعرف السريع على أي تغيرات في الدم وهو ما قد يشير إلى الإصابة، ولكن لا يثبتها بشكل نهائي.

وشدد على أن فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" PCR هو الأكثر دقة في إثبات التشخيص والتعافي.

وأوضح الحمادي أن جهاز المناعة في جسم الإنسان يقوم عند الإصابة بالفيروس بتطوير أسلحة دفاعية تحدث تغييراً في الدم وتستغرق هذه العملية فترة 3-10 أيام.

وأشار إلى أن أول نوع من الأسلحة الدفاعية يتم انتاجه يعرف باسم "IgM"، وهو سريع ولكنه مؤقت ويثبت وجوده في الدم حدوث إصابة حديثة كما يمكن أن يثبت أن الشخص ما زال يحمل الفيروس.

وأضاف أن جهاز المناعة يقوم لاحقاً خلال فترة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين بعد الإصابة بإنتاج النوع الثاني من الأسلحة وهو "IgM"، الذي يشكل المناعة المستدامة أو طويلة الأجل، ويشير وجوده إلى حدوث إصابة سابقة حتى مع عدم ظهور أعراض على المصاب.

كما يشير إلى أن الشخص لديه مناعة ضد الفيروس إما بسبب إصابة سابقة أو بسبب تناول التطعيم.

وشدد الحمادي على أن هذه العملية تعني أنه من الممكن أن يحمل الشخص الفيروس لعدة أيام قبل أن يطور الجسم الأسلحة المناعية التي قد يستغرق انتاجها فترة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بعد حدوث الإصابة.