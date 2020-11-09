شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “العمل يبدأ الآن”.. مديرة حملة بايدن تكشف تحركات مقبلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- يفتتح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، فترته الانتقالية التي أعلن مستشاروه سابقا بأنها ستبدأ دون تأخير ببحث كيفية معالجة أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وقالت كيت بيدينجفيلد، نائبة مدير حملة بايدن لشبكة “إن بي سي”: “العمل يبدأ الآن”. كما أوضحت “أن العمل الانتقالي سيبدأ بشكل جدي هذا الأسبوع. سيجري مكالمات ويصدر بيانات للشعب الأميركي حول كيفية وفائه بوعود الحملة الانتخابية”.

إلى ذلك، سيمضي بايدن ومستشاروه قدما في اختيار المسؤولين للعمل في إدارته.

وفي هذا السياق، كشف عدد من مسؤولي المخابرات الحاليين والسابقين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الاثنين، أن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأميركية السابقين، هما مايكل موريل وأفريل هينز، ظهرا كمنافسين رئيسيين لرئاسة المخابرات الوطنية أو وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) في عهد بايدن.

أولويات.. ودائرة ضيقة لاختيار المناصب

فبعد أن أمضى الرئيس الديمقراطي ومساعدوه أشهرا في الاستعداد لانتقاله للبيت الأبيض، عكف فريقه المقرب على التمحيص في بعض الأسماء المؤهلة لشغل مناصب في إدارته.

وفيما يلي بعض المساعدين الرئيسيين الذين سيعتمد عليهم بايدن ويختار من بينهم من سيتولى المناصب الكبرى في إدارته وفقا لمصادر اطلعت على خطط بايدن المبكرة:

يبقي بايدن منذ فترة طويلة على دائرة ضيقة من المستشارين الذين يقدمون له المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجيات، ومنهم أفراد أسرته ومديرو مكتبه أثناء فترة عمله بالبيت الأبيض كنائب للرئيس باراك أوباما وهم رون كلين وستيف ريكيتي وبوريس ريد.

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وكلين مخطط تكتيكات سياسية تولى تصدي إدارة أوباما لتفشي مرض الإيبولا في 2014، وينظر إليه باعتباره من الاختيارات الأولى لبايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض. وعادة ما يلعب من يتولى هذا المنصب دورا كبيرا في تحديد جدول أعمال الرئيس وأولوياته السياسية وأنشطته اليومية.

ومن المرشحين كذلك لتولي مناصب مرموقة سيدريك ريتشموند عضو الكونغرس عن لويزيانا، وإريك جارستي رئيس بلدية لوس أنجلوس الذي شارك في إدارة حملة بايدن الانتخابية.

الجائحة

وبما أن الأولوية الأولى لبايدن في وضع السياسات هي احتواء تفشي فيروس كورونا، فقد تعهد بأن يطلب من الطبيب انتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الذي تصادم مع الرئيس دونالد ترمب البقاء في منصبه. وخلال الحملة الانتخابية كان بايدن كثيرا ما يحيل الإفادات المتعلقة بالوباء لكبير الجراحين السابق فيفيك ميرثي المتوقع كذلك أن يلعب دورا في الإدارة الجديدة.

أما بالنسبة لأولويته الرئيسية الأخرى ألا وهي تحفيز الاقتصاد ليعود إلى مساره، فلديه كذلك مجموعة من المناصب الاقتصادية البارزة التي يتعين عليه شغلها في إدارته منها منصب وزير الخزانة الذي يرجح أن يرشح لشغله ليل برينارد عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، وسارة بلوم راسكين الوكيلة السابقة لوزارة الخزانة.

يشار هنا إلى أنه يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ، الذي ربما يظل في قبضة الجمهوريين بعد انتخابات الإعادة في جورجيا المقررة في الخامس من يناير، على اختيار بايدن لمن يتولى هذا المنصب. وقد يقلص ذلك من فرص تولي مرشحين تقدميين هذا المنصب أو غيره، ومنهم عضوة مجلس الشيوخ عن ماساتشوستس إليزابيث وارين رغم خلفيتها المتعلقة بالتنظيم المالي.

كذلك، من المتوقع أن يستفيد بايدن من بعض مستشاريه الاقتصاديين الذين عملوا معه لفترة طويلة في البيت الأبيض وفي الحملة الانتخابية، ومنهم جاريد برنستين وبن هاريس لمناصب اقتصادية مهمة. ويدعو كلاهما إلى تحفيز قوي لدعم الاقتصاد.

تغير المناخ

إلى ذلك، يدرس فريق بايدن تعيين مسؤول خاص بالمناخ لتحقيق ما تعهد به الرئيس المنتحب في حملته لمعالجة مسألة تغير المناخ.

والمرجح ترشيحه لهذا المنصب الصديق القديم لبايدن العضو السابق بمجلس الشيوخ جون كيري، وكذلك براين ديز، وكلاهما ساعد في مفاوضات اتفاق باريس المناخي الذي يريد بايدن العودة للانضمام إليه.