'لقاءات مهمة' تسبق تحديد المالية النيابية موقفها من تمرير قانون الاقتراض

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه "بعد القراءة الثانية لقانون الاقتراض، طالبت اللجنة بإجراء جملة من اللقاءات المهمة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لمعرفة خطة الحكومة لتبني الاصلاحات الاقتصادية".وأضاف كوجر في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، أنه "ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من تمرير قانون الاقتراض".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أنهى، في جلسة عقدها أمس الأول السبت، القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، فيما يخلو جدول أعمال جلسة اليوم من التصويت على القانون.