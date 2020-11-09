قيادات "الجبهة الثورية" تصل الإمارات لبحث سلام السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رؤساء تنظيمات الجبهة الثورية، الأحد، إلى أبوظبي، لإجراء مباحثات حول تنفيذ اتفاق السلام.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورا كبيرا خلال عمليات التفاوض حتى تم توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جوبا.

وقال مقرر المجلس القيادي بالجبهة الثورية محمد زكريا، لـ"الخليج 365"، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من دولة الإمارات وحرصا من الجبهة على شكرها للدور الكبير الذي لعبته في العملية السلمية باعتبارها جزءا من آلية الوساطة وضامنا رئيسيا لاتفاق سلام جوبا.

وأوضح زكريا أن الزيارة تستغرق يومين تُجرى خلالهما مباحثات حول كيفية تنفيذ الاتفاق من ثم يعود الوفد إلى دولة جنوب السودان تمهيدا للوصول إلى الخرطوم في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.



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وأشار إلى أن الوفد بقيادة رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، وكل من مالك عقار، وجبريل إبراهيم، والطاهر حجر، وخميس جلاب، وعبدالله أبكر، ومحمد داؤد ، وأسامة سعيد، وخالد إدريس.

ولفت إلى أن الجبهة أجرت زيارة إلى دولة تشاد خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى استمرار الجولات الخارجية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بزيارة عدد من العواصم العربية والأفريقية.

وشهدت جوبا، الشهر الماضي، توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف، وذلك بمشاركة العديد من الرعاة وأبرزهم دولة الإمارات.