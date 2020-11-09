قرقاش: إيران مازالت ترسل الأسلحة لليمن وتواصل دعمها للمليشيات الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم الإثنين، أن إيران ما زالت ترسل الأسلحة لليمن، وتواصل دعمها للمليشيات الإرهابية.

تصريحات قرقاش جاءت في الكلمة الرئيسية لانطلاق أعمال "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السابع 2020"، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات.

