شرط وحيد لزعيم يساري متطرف لمنافسة ماكرون في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الزعيم اليساري المتطرف الفرنسي، جان لوك ميلينشون، أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2022 إذا حصل على دعم شعبي كافٍ في ثالث محاولة له.

وحصل ميلينشون على نسبة غير مسبوقة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2017 بلغت 19.5 في المئة، كما رشح نفسه أيضا للرئاسة عام 2012.

ويتزعم معارضة السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما أنه من أنصار احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.

وقال ميلينشون في تصريحات لمحطة (تي.إف 1) التلفزيونية: "علينا أن نضيء النور في نهاية النفق للناس ويمكننا أن نفعل الأمور بشكل مختلف."

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وأضاف: "أنا مستعد للترشح لكن لن أفعل ذلك إلا إذا دعم 150 ألف شخص التماسا عبر الإنترنت".

وانتقد مرار طريقة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في فرنسا حيث تجاوز عدد الوفيات 40 ألفا.

وكانت محكمة في إحدى ضواحي باريس قد قضت بسجن ميلينشون ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها ثمانية آلاف يورو (9509 دولارات) في ديسمبر/كانون الأول 2019 بسبب ترهيبه لمسؤولين كانوا يحققون معه بشأن مخالفات تمويل محتملة.