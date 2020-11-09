شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائي لدائرة الخليفة.. فوز المرشح سيد حنفى بالمقعد الفردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة عشر ومقرها قسم الخليفة والتي تضم قسمى (الخليفة – المقطم) ومخصص لها مقعد وحيد، الحصر العددي لنتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية في الدائرة.

ووفقا للبيان الإحصائى المعلن من اللجنة العامة، فإنه أسفر عن فوز المرشح سيد حنفى طه محمد بمقعد الدائرة بحصوله على 40639 صوتا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت 77 ألف صوتا.

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وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.