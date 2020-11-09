كورونا يحصد أرواح أكثر من 40 ألف عربي.. وقفزة في منحنى وفيات السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

واصل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد انخفاضه في الدول العربية، ليوم أمس الأحد، بعد إصابة 20 ألفاً و490 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و340 ألفاً و408 إصابات مؤكدة، في حين شهد منحنى الوفيات صعوداً لافتاً، بعدما حصد الوباء أرواح 612 شخصاً جدد، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 40 ألفاً و461 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وكان منحنى الوفيات قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً يوم 3 نوفمبر، حين حصد كوفيد-19 أرواح 376 شخصاً، قبل أن ينخفض في اليوم التالي مسجّلاً 314 حالة وفاة، تبعها ارتفاع محدود يوم 5 نوفمبر، حيث بلغت حصيلة الوفيات 323 حالة ، فيما شهد المنحنى انخفاضاً لافتاً في اليوم التالي بعد تسجيل 288 حالة وفاة، فيما صعد مسجّلاً قفزة قياسية يوم أمس الأول، حيث حصد الوباء أرواح 446 شخصاً، قبل أن يشهد قفزة قياسية يوم أمس.

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القفزة القياسية في منحنى الوفيات تأتي بعد إعلان السودان عن ارتفاع عدد ضحاياه جراء الوباء إلى ألف و115 حالة وفاة، أي تسجيل 242 حالة وفاة جديدة، وذلك بعدما ظل منحنى وفياته ثابتاً لعدة أيام عند 837 حالة وفاة، دون إعلان عن ضحايا جدد.

ولم تُعلن وزارات الصحة في دولتين هما: الصومال وجزر القمر عن حالات جديدة ليوم أمس، 8 نوفمبر الجاري.