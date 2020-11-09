​​​أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الاثنين، موضحين أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة.

وأضاف الخبراء في بيان اليوم، أن الطقس يكون لطيفًا على السواحل الغربية معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية، مع رياح معتدلة تنشط غربًا، فيما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويسود ليلًا، طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تتساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، تكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، فيما تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الغربية والمنوفية والشرقية.

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "الإسكندرية والسلوم ومطروح"، فيما تكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 25 17

شبين الكوم 25 17

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 17

السلوم 22 18

سيوة 25 15

بورسعيد 26 18

دمياط 25 19

الزقازيق 25 17

المنصورة 25 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 18

العريش 27 17

رفح 25 17

رأس سدر 26 17

نخل 24 11

نويبع 27 21

طابا 26 18

كاترين 19 09

الطور 27 19

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 22

الفيوم 25 16

بنى سويف 25 16

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 27 17

الأقصر 28 17

أسوان 28 18

ادفو 28 19

أبوسمبل 28 19

الوادي الجديد 28 16

شلاتين 28 22

أبو رماد 28 24

حلايب 29 25

رأس حدربة 29 24

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