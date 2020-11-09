اللجنة العامة للانتخابات تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات القائمة في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، بالصالة المغطاة نتائج الجولة الأولى بدائرة المحافظة ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة.

وقال المستشار رفعت صقر رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إن إجمالي الكتلة التصويتية لدائرة السويس 460 ألف و765 ناخبًا، وبلغ عدد المصوتين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 87939 ناخب وإجمالي الأصوات الصحيحة 69462 والأصوات البطالة 18477.

َوأعلن رئيس اللجنة أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 50 ألفا 775 صوتا، وحصلت قائمة أبناء مصر على 18 ألفا و687 صوتا.