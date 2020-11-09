اللجنة العامة تعلن نتيجة الحصر العددي بانتخابات السويس​.. هؤلاء دخلوا الإعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _حسام الدين أحمد:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالسويس، بالصالة المغطاة نتائج الجولة الأولى بدائرة المحافظة ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة.

وقال المستشار رفعت صقر رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إن إجمالي الكتلة التصويتية لدائرة السويس 460 ألف و765 ناخبًا، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية 87939 ناخب واجمالي الأصوات الصحيحة 69462 والأصوات البطالة 18477.

َوأعلن رئيس اللجنة أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 50 الف 775 صوتا، وحصلت قائمة أبناء مصر على 18 الف 687 صوت.

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وأعلن المستشار صقر عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحين على المقعدين الفردي، وكان أعلى الأصوات المرشح حسن عيد عن حزب مستقبل وطن 23030 صوتا يليه المرشح جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهورى وحصل على 20524 صوت، يليه المرشح جلال مازن وحصل على 17727 صوتا، والمرشح أحمد مراد وحصل على 8556 صوتا.

يبلغ عدد الناخبين بمحافظة السويس ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية و460 ألفًا 765 ناخبًا وناخبة يُدلون بأصواتهم أمام 54 مركزًا انتخابيًا يتسع لـ 140 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس قائمتي، القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على 42 مقعدًا مخصصًا لنظام القائمة.

وتأتي تلك النتيجة وفق العدد الإحصائي للجان مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.