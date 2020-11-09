بايدن يتوعد أردوغان بدفع ثمن أفعاله

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم تبني موقفا أشد صرامة من الرئيس دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

هذا ما يشير به إلى حد كبير تصريحات سابقة لبايدن خلال مقطع فيديو سابق تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعهد فيها بأن يجعل أردوغان "يدفع ثمنا باهظا"، ردا على تجاوزاته.

وفي فيديو نشره على "تويتر في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قال بايدن: "أمضيت آلافا وآلاف الساعات في غرفة العمليات وأمضيت ساعات عديدة على الأرض في تلك المناطق في سوريا وفي العراق، أتعلمون؟ قادتنا كلهم سابقون وحاليون خجلون مما يحصل هنا".

وأضاف: "تركيا هي المشكلة الحقيقية هنا وسيكون لي حوار مغلق حقيقي مع أردوغان وتعريفه بأنه سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله، الآن أدفع هذا الثمن"، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قال في تصريحات، الجمعة، إن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا لأمريكا، بينما وصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".

وفي أغسطس/آب الماضي ظهر بايدن في مقطع فيديو، اجتاح المواقع الاجتماعية في تركيا، وهو يتحدث بطريقة سلبية عن أردوغان، ووصفه بـ"المستبد"، وقال إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية في حال أصبح رئيسا.

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ومرارا أبدى بايدن في مقطع الفيديو من حلقة من برنامج "ذا ويكلي" على قناة "إف إكس" الأمريكية، "قلقه الكبير" بشأن التطورات في تركيا، مشيرا إلى أنه "سيتخذ نهجا مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائبا لأوباما".

وعن استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة نووية في تركيا، قال بايدن: "لا أشعر بالراحة تجاه هذا الأمر.. لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان، أكثر من أي شخص في إدارتنا، كان يتحدث معي فقط لأنه كان يعتقد أنني لست معاديا للإسلام".

وأضاف "إنه مستبد.. إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير.. عليه أن يدفع ثمن أفعاله".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات.

ووفق النتائج غير النهائية، فقد فاز بايدن بـ(24) ولاية جمع خلالها (290) صوتا من المجمع الانتخابي.

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