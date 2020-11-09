شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 967825 والان نبدء بالتفاصيل

= أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و219 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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