شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: جنود مجهولة وطرق مبتكرة ساعدت مرشحينا بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إنه إدارة مختلفة و جنود مجهولة داخل التنسيقية ساهمت فى إدارة حملات انتخابية لكيان كبير مثل التنسيقية وهى مهمة وصفتها بالصعبة، مشيرة إلى أن المركز استطاع إدارة حملات المرشحين بطرق مبتكرة للغاية، لافتة إلي أنه للمرة الأولى استطاع مرشحى التنسيقية عمل جولة انتخابية لحلايب وشلاتين ولعدد من الأماكن النائية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أميرة العادلى خلال كلمة لها فى مؤتمر صحفى لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية حرصت أن تشارك جميع الفئات من الاسرة المصرية في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلي أن لاول مرة استطاعت 4 سيدات أن تدير الحملات الانتخابية فى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن هناك عدد من النواب والمرشحين قاموا بالمشاركة بالحملات الانتخابية بتنسيقية شباب الأحزاب لزملائهم المرشحين.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.