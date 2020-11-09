شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد آية مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب وخلية نحل تعمل دون كلل أو ملل داخل التنسيقية، مضيفا أن التنسيقية تعمل على متابعة ورصد دقيق لكل مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات ومتابعيها بالمحافظات .

وأضاف محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب، أن غرفة عمليات التنسيقية تابعت انتخابات مجلس النواب وقام متابعوا التنسيقية البالغ عددهم 1500 متابع بالمحافظات وتم رصد انتظام سير العملية الانتخابية دون مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية .

ولفت محمد عبد العزيز إلى أن الإجراءات الاحترازية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ساهمت فى طمأنة المواطنين مما رفع كثافة التصويت فى العملية الانتخابية .

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.