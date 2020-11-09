شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فرعية بحدائق القبة يعلن حصول أحمد العزب على 130 صوتا وحشمت فهمى 126 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 48 بحدائق القبة، ومقرها مدرسة جمال عبد الناصر المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول احمد فاروق العزب على 130 صوتا، والمرشح حشمت سيد فهمى 126 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى رقم 48 بحدائق القبة، ومقرها مدرسة جمال عبد الناصر مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.