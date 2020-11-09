شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تحصد 3731 صوتا وأبناء مصر تحصل على 2268 فى 9 لجان فرعية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت 9 لجان فرعية في محافظة دمياط، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 3731 صوتا، بينما حصلت قائمة أبناء مصر على 2268 صوتا.

ووفقا للحصر العددى في الـ9 لجان، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر في اللجنة الفرعية رقم 138 على 629 صوتا، مقابل 436 صوتا لقائمة أبناء مصر، وحصلت القائمة الوطنية في اللجنة الفرعية على 432 صوتا مقابل 216 لقائمة أبناء مصر، وحصلت القائمة الوطنية في اللجنة الفرعية 145 على 201 صوتا، مقابل 137 لـ"أبناء مصر"، وفى اللجنة الفرعية 103 حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على عدد 539 صوتا مقابل 341 صوتا لقائمة أبناء مصر، وفى اللجنة الفرعية 150 حصلت القائمة الوطنية على 454 صوتا، مقابل 179 صوتا لـ"أبناء مصر".

كما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر في اللجنة الفرعية146 على 284 صوتا مقابل 204 صوتا لقائمة أبناء مصر، وفى اللجنة الفرعية 104، حصلت القائمة الوطنية على 368 صوتا مقابل 238 صوتا لقائمة أبناء مصر، وفى اللجنة الفرعية 129 حصلت القائمة الوطنية على 431 صوتا مقابل 267 صوتا لقائمة أبناء مصر، وفى اللجنة الفرعية 131 حصلت القائمة الوطنية على 393 صوتا مقابل 250 صوتا لقائمة أبناء مصر.

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.