شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور على "تويتر": والدى متقدم بـ8952 صوتا بعد فرز 48 لجنة فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد مرتضى منصور، نجل مرتضى منصور، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، منذ قليل، يؤكد فيها والده متقدم فى دائرة ميت غمر حتى الآن بعد فرز 48 لجنة فرعية.

وقال أحمد مرتضى، في تغريدته: "سأقوم بمساعدة حضراتكم بمتابعة العملية الانتخابية من واقع المحاضر الرسمية..دعواتكم".

ووفقا لما نشره أحمد مرتضى، على صفحته بـ"تويتر"، فإنه بعد فرز 48 لجنة فرعية جاء المرشح مرتضى منصور متقدما في المركز الأول بعدد 8952 صوتا، ويليه المرشح محمود العزب بعدد أصوات 5982، ثم بدوى هلال بـ5441، وأحمد الألفى بـ5398، وعبد الفتاح البحراوى بـ 4980، ويوسف مناح بـ4136، وأسامة راضى بـ4030، وإبراهيم الشناوى، بـ3879.

وتأتى تلك الأرقام وفقا لما أعلنه أحمد مرتضى منصور، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.