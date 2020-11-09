تقدم القائمة الوطنية بـ632 مقابل 158 لتحالف المستقلين بلجنة 2 بالمنيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤشرات الإحصائية، عن تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بعد حصول على 632 صوتا، مقابل 158 صوتا لتحالف المستقلين، وذلك بعد الانتهاء من فرز اللجنة رقم 2 بالمنيل، التابعة للجنة العامة رقم 16 بالقاهرة.
وأظهرت المؤشرات في اللجنة اأن من أدلى بصوته ٩٨٢ ناخبا من بين 6933 ناخبا إجمالي عدد المقيدين، وفي النظام الفردي وصل عدد الأصوات الصحيحة 838 صوتا صحيحا مقابل 144 صوتا باطلا، وفي نظام القوائم بلغ عدد الأصوات الصحيحة 790 صوتا مقابل 192 باطلا.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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