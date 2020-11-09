شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم القائمة الوطنية بـ632 مقابل 158 لتحالف المستقلين بلجنة 2 بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المؤشرات الإحصائية، عن تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بعد حصول على 632 صوتا، مقابل 158 صوتا لتحالف المستقلين، وذلك بعد الانتهاء من فرز اللجنة رقم 2 بالمنيل، التابعة للجنة العامة رقم 16 بالقاهرة.

وأظهرت المؤشرات في اللجنة اأن من أدلى بصوته ٩٨٢ ناخبا من بين 6933 ناخبا إجمالي عدد المقيدين، وفي النظام الفردي وصل عدد الأصوات الصحيحة 838 صوتا صحيحا مقابل 144 صوتا باطلا، وفي نظام القوائم بلغ عدد الأصوات الصحيحة 790 صوتا مقابل 192 باطلا.