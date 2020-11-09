شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى نافيًا التراجع: والدى متقدما فى المركز الأول بعد فرز 30% من لجان ميت غمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد مرتضى منصور، نجل مرتضى منصور، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة يؤكد فيها أنه بعد فرز 30% من عدد اللجان الانتخابية بالدائرة فإن مرتضى منصور متقدما في المركز الأول. وقال أحمد مرتضى منصور في التغريدة: "بعد فرز 30% من عدد اللجان مرتضى منصور متقدما في المركز الأول إن شاء الله خير.. شكرا رجالة ميت غمر.. مرتضى منصور إن شاء الله".

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