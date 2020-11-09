شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تحصل على 305 صوتا بلجنة نوبار باشا فى دائرة عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة الفرعية رقم 56 بمدرسة نوبار الإعدادية التابعة لدائرة عابدين، نتيجة فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كشفت أن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم علي مدار يومين بلغ 431، فيما جاءت الأصوات الصحيحة 293، أما الأصوات الباطلة 138 صوتاً.

وأظهرت المؤشرات تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر بحصولها على 305 صوتا، وتليها قائمة تحالف المستقلين حصلت على 55 صوتا.

وعلى مقاعد الفردي تقدم الدكتور أشرف حاتم مرشح حزب مستقبل وطن، لحصوله على 190 صوتا، والدكتور شيرين أحمد فؤاد على 35 صوت، أما المرشح وليد جرجس فوزى حصل على 50 صوت، وأمير هلال على 44 صوت ومحمد أبو حامد على 18 صوت.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.