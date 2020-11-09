شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات إحصائية.. 982 ناخبا أدلوا بأصوتهم فى لجنة 2 بمدرسة أحمد لطفى السيد بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت المؤشرات الاحصائية ، أن عدد الناخبين في لجنة رقم ٢، التابعة للجنة العامة ١٦، بمدرسة أحمد لطفي السيد، في المنيل ، إجمالي عدد الناخبين في اللجنة هي ٦٩٣٣ ناخبا، وأظهرت أن من أدلوا بأصواتهم: ٩٨٢ ناخبا، والأصوات الصحيحة ٨٣٨ صوتا، والأصوات الباطلة ١٤٤ صوتا، وبالنسبة للقوائم، عدد الأصوات الصحيحة ٧٩٠ صوتا، وعدد الأصوات الباطلة ١٩٢ صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.