شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أدوات عضو مجلس النواب لممارسة دوره فى الرقابة على الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتهاء أخر أيام التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة مساء أمس الأحد، التى جرت فى 13 محافظة ، على أن يتم أعلان النتيجة فى موعد أقصاه 15 نوفمبرالجارى ، وتتمثل صلاحيات الغرفة التشريعية الأولى " مجلس النواب " ، فى سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، ونرصد إليكم أدوات عضو مجلس النواب التى تمكنه من أداء دوره فى الرقابة:

- الأسئلة للوزير المختص للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.

- طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء للإحاطة بما له أهمية .

- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال .

- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن .

- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.

- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.

- الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.

- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة

- تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامة

- وتصل الأدوات لتقديم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاؤه بالخيانة العظمى