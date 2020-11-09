شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفرعية 46 بمدينة نصر تعلن حصول من أجل مصر على311 صوتا وتحالف المستقلين 53 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 46 بمدينة نصر ومقرها مدرسة الشهيد النقيب رامي محمد الجنجيهى المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول قائمة (من أجل مصر) على 311 صوتا بينما حصلت قائمة "تحالف المستقلين على 53 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.