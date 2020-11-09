مرشح مستقبل وطن بباب الشعرية يحصل على 1653 صوتا وأقرب منافسيه 63

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية ومقرها باب الشعرية والجمالية والموسكى المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات فى الانتخابات البرلمانية 2020، وحصل مرشح مستقبل وطن حسام زكى مرشح باب الشعرية والجمالية والموسكى، على 1652 صوتا بينما حصل منافسه الأقرب عرفة حمزة على 63 صوتا. تأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى. يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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