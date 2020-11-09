شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفرعية 43 بالجمالية تعلن حصول المرشح حسام زكى على 1653 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 43 بمدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشحين على:..

1. أحمد محمد عبدالعزيز اسماعيل الحامدى 5 صوتا

2. محمد حيدر بغدادى فريد إسماعيل 9

3. فراج فراج عطية الله محمد 3

4. هانى محمود محمد مرجان 31

5. شحات احمد شحات عبدالجواد 2

6. حسام محمد زكى إبراهيم 1653

7. محمد سمير محمد احمد سراج 3

8. هيام عبدالحميد محمد على سعفان 5

9. احمد محمد شعبان السيد مبارك 7

10. صادق مرزوق صادق مرزوق 11

11. محمد حنفى محمد حنفى 4

12. شيرين يوسف عبدالقادر احمد 11

13. عرفه حمزى منصور حسن 69

14. منى جاب الله عبد الله غالى 31

15. محسن عطية عبدالباقى شحاته 4

16. محمد عبد الرحيم سيد محمود 26

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة 43 الفرعية بمدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.