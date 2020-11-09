شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فرعية رقم 4 بمدينة السلام: شريف الوردانى يحصد 347 صوتا ووائل حافظ 266 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 4 بمدينة السلام ومقرها مدرسة السلام الابتدائية بالنهضة، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح شريف الورداني على 347 صوتا، بينما حصل أحمد إسماعيل محمد على 212 صوتا ووائل حافظ عطا الله على 266 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة رقم 4 بمدينة السلام ومقرها مدرسة السلام الابتدائية بالنهضة ، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.