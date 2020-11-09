شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وفاته.. الناخبون بالجمالية يصوتون للمرشح حيدر بغدادى فى عدد من اللجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنتان الفرعيتان رقم 42 و43 بمدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية بنين المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح حيدر بغدادى الذى وافته المنية صباح اليوم على 21 صوتا.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة الفرعية رقم 42 و43 بمدرسة خليل أغا الثانوية العسكرية، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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