شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..مواطنون يبطلون أصواتهم بطريقة غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء عملية فرز الأصوات للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، بعد انتهاء عملية التصويت لليوم الثانى، شهدت إحدى اللجان إبطال الصوت الانتخابي من قبل بعض المواطنين، وجاءت عملية التصويت بعمل علامة "صح " أو "خطأ" أمام كل أسماء المرشحين، أو عمل خط على الورقة من أعلاها لأسفلها.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.



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