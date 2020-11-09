كوريا الجنوبية تسجل 126 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27 الفا و 553 حالة.

وقالت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه من بين الـ 126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجل عدد الإصابات اليومية أكثر من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي منذ يوم الأحد عندما أكدت البلاد 143 إصابة جديدة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 480 حالة، فيما لا يزال عدد المتعافين مستقرا عند 25 الفا و 29 شخصا.