حصر أولي.. نتائج الدائرة الأولى بانتخابات مجلس النواب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) بانتخابات مجلس النواب 2020.

وتبين من النتائج الأولية حصول حسن طارق حسن عمار على 10350 صوت، ومحمد إبراهيم محمد نور 3069 صوتا، وسامي محمد محمد الرشيدي 4098 صوتا، وإسلام ممدوح عبده حمص 361 صوتا، وجمال عبد الملك حسن فارس 337 صوتا، ومحمد ناجى حلمى محمود عاشور 170 صوتا، ومحمد جمال عبد الناصر منصور فياض 120 صوتا، وسماح طه خليل على زاهر 98 صوتا، وطه طه مسعد الجمل 2034 صوتا، وعماد أحمد محمد مهدى 305 صوتا، وعبدربه عنتر عبدربه حسن يوسف 200 صوت، وأسامة محمد عبد الرازق حسين 1350، وأحمد محمد محمد أبوالمجد 989 صوتا.

كما تبين حصول وليد كارم محمود الغريب على 127 صوتا، ومحمد سامى عباس راغب عامر 4791 صوتا، ووفاء السيد محمد عبد الوهاب 520 صوتا، ونهاد محمد محمد سعد 335 صوتا، وعاطف عبد الخالق متولى مجاهد 504 أصوات، وأمل عادل طه البهائي 520 صوتا، ومحمد فكرى محمد عبده مشالى 200 صوت، وسحر محمد السيد عبدالرحمن 251 صوت، ومحمد يحيى سالم أبوالسعود 562 صوت، ورانيا السادات محمد عبدالرحمن 952 صوت، ووائل السيد محمد حليقه 225 صوت، واسلام عوض احمد عبدالمجيد عبدالرازق 361 صوت، وياسر البدرى فرغلى محمد 3780 صوت، ووليد عبدالوهاب عبدالوهاب محمد قوطه 2993 صوت، وطارق جاد على عبدالرحيم 2566 صوت، ومختار مختار السيد السنبارى 2959 صوت، وسمير ابراهيم ابراهيم ابراهيم خضير 713 صوت. ​