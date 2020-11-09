حصر أولي.. نتائج الدائرة الثانية بانتخابات مجلس النواب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين في الدائرة الثانية (المناخ - الزهور - الجنوب - غرب) بانتخابات مجلس النواب 2020.

وتبين من النتائج الأولية حصول: الحسيني محمد إبراهيم مصطفى على 22381 صوتا، وعمرو السيد عبدالجليل مسعد عياده 1169 صوتا، وأحمد محمد أحمد فرغل وشهرته "أحمد فرغلي" على 35595 صوتا، وفاتن متولى محمد حسانين 200 صوت، وحسن محمد السيد السيد عبدالله النقيطى 699 صوتا، وانتصار عبدالسلام ابراهيم هديهد 172 صوت، ومحمد رافع امين شاهين 214 صوتا، وأشرف محمود محمود فرج 223 صوتا، وجمال عبدالفتاح جبر كسبه 171 صوت، وعبدالغنى عبدالغنى محمد عبدالغنى 164 صوتا، ونجله على محمد هلال 1317 صوتا، وإبراهيم زكريا السيد إبراهيم 97 صوتا.

كما تبين حصول سلامه محمد سلامه مسلم على 337 صوتا، وابراهيم إبراهيم يوسف عبدالرحمن عشرى 530 صوتا، وسليمان السيد حميد جبر 100 صوت، وحامد طاهر حامد بندق 970 صوتا، وأيمن سرور محمد سرور 364 صوتا، وحسن قويطه حميد قويطه 1430 صوتا، وحسام الدين محمد عبدالمعبود محمد عفيفى 118 صوتا، ومصطفى مصطفى محمد أحمد يوسف 100 صوت. ​