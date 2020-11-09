إعادة بين داوود وبصل ورخا وأبو هندية في الدائرة الأولى بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

انتهت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بدمياط، من فرز الأصوات، وأعلنت إجراء جولة الإعادة بين ضياء داوود، الذي حصد نحو 41800 صوت، وأيمن رخا 21 ألف صوت، وضياء بصل 19 ألف صوت، وياسر أبو هندية بواقع 14 ألف صوت.

وبلغ إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط 269686 صوتا بنسبة حضور بلغت 25.80%، بحسب مؤشرات أولية.

وحققت الدائرة الأولى 108403 صوتا، والثانية 161283 صوتا، وجاء مركز دمياط في أعلى المراكز تصويتا بإجمالي 67708 صوتا، وعزبة البرج 4475 صوتا، بينما رأس البر 2201 صوتا، وكفر البطيخ 26308 صوتا، ودمياط الجديدة 7711 صوتا.

وفي الدائرة الثانية، بلغ إجمالي أصوات مركز كفر سعد 59921صوتا، وميت أبو غالب 5250 صوتا، وفارسكور 48970 صوتا، والروضة 11195 صوتا

والزرقا 31900 صوتا، والسرو 4047 صوتا.

وتأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

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