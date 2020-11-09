الشرقاوي وأبو وردة وفوده والبسيوني إلى الإعادة في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:
أسفر الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة الأولى ومقرها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عن إحراء جولة الإعادة بين ٤ مرشحين من إجمالي ٤٣ تنافسوا على مقعدي الفردي.
وحصل المرشح وحيد رمضان فوده، مرشح حزب مستقل وطن، على 35523 صوتًا، فيما حصل المرشح المستقل أحمد سلام الشرقاوي على 25299صوتًا، ومحمد البسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري على 22414 صوتًا، والمرشح المستقل نبيل أبو وردة على ١٣٦١٦صوتًا.
تأتي تلك الأرقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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