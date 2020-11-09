مقتل 11 شخصاً في هجوم لتنظيم الدولة غرب بغداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 04:22 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية في وقت متأخر من مساء الأحد عن مقتل 11 شخصاً إثر هجوم لتنظيم الدول “داعش” غرب العاصمة العراقية بغداد.

وفي التفاصيل، شنّت عناصر التنظيم هجوماً على موقع عسكري عند المدخل الغربي لبغداد، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس.

وقال المصادر، إن عناصر التنظيم هاجم برج المراقبة في منطقة الرضوانية غرب بغداد، وقتل 5 من الحشد الشعبي، و6 أشخاص من المنطقة أتوا للمساعدة في صد الهجوم، موضحة أن مسلحي التنظيم قد أطلقوا النار على برج سيد درويش التابع للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية قرية الخماس.

بدورها، ردّت القوات الأمنية على مصادر النيران، ما أوقع اشتباكات بين الطرفين.